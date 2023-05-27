«Восстание набирает обороты». Кремлевские власти сбежали из нескольких поселков в Белгородской области — ГУР 27 мая, 02:07 Российские власти оставили некоторые населенные пункты в Белгородской области (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что кремлевские власти оставили несколько поселков в Белгородской области России.



Он отметил, что российские добровольцы действуют сейчас также и в столичном регионе РФ.

«Есть несколько поселков на границе, из которых фактически отошла рашистская власть, в принципе там сейчас нет власти никакой. Но если говорить о деятельности движения сопротивления и российских представителей добровольцев-повстанцев, то они сейчас активно действуют, в том числе, и в столичном регионе», — заявил Юсов.

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Он отметил, что украинская разведка и весь мир убедились в том, что кремлевский режим истощен и не может организовать защиту своих границ.

«Восстание только набирает обороты. Противостояние с регулярными войсками мы увидим позже», — сообщил Юсов.

РДК и Легион ранее заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

25 мая бойцы РДК сообщили, что снова зашли на территорию России.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.