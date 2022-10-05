«Было много примеров». Диктатор Путин еще в мае начал скрытую мобилизацию россиян — ГУР

5 октября, 14:50
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Российский оккупант собрался на войну против Украины (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российский оккупант собрался на войну против Украины (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российский диктатор Владимир Путин приступил к скрытой мобилизации граждан страны-агрессора после первых значительных неудач своей армии, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

"Еще в мае появились первые признаки, что РФ не справляется с теми задачами, которые перед собой поставила. Быстрый захват Киева и полная оккупация Украины не удались», - сказал он.

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По его словам, тогда же начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение «боевого армейского резерва страны», начали активно рекрутировать людей ЧВК, появились так называемые патриотические батальоны, набор в которые должны были делать все федеральные образования РФ.

"Было много примеров того, что скрытно проводится мобилизация, но об этом никто не говорил", - сказал Скибицкий.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.

https://www.youtube.com/watch?v=UBoeBX3rm5g
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Мобилизация Разведка Война России против Украины

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