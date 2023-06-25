Появление украинских пленных в Венгрии является российской информоперацией — ГУР 25 июня, 23:27 Представитель ГУР Андрей Юсов (Фото:Суспільне)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что РФ использовала «операцию с пленными» в Венгрии по нескольким причинам.

Он сообщил, что целями агрессора были «отбеливание репутации, так называемой РПЦ, а также создание конфликтной линии между Украиной и, в этой ситуации, с Венгрией».

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«Это очевидная российская информационная операция, которая имеет несколько задач», — заявил Юсов.

Представитель ГУР также считает, что РФ пыталась «подвесить вопрос» международного права и поставить под вопрос суверенитет Украины.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право переговорами с Россией и приемом украинских военнопленных.