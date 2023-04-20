ГУР о «визите» Путина на оккупированные территории: военкоры критиковали, что в Кремле «все бункерные», пропаганда должна что-то показывать 20 апреля, 11:36 Пропаганда заявила, что диктатор Путин «приехал» на оккупированные территории (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Юсов подчеркнул, что украинское военно-политическое руководство - это и верховный главнокомандующий, и украинские боевые генералы регулярно посещают позиции украинских войск.

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"Это происходит публично, это видит весь мир. На определенном этапе даже с внутренней шовинистической позицией Кремль столкнулся, когда военкоры начали критиковать, что все они бункерные», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, на передовых позициях не видели никого, ни Путина, ни Шойгу, и не видят на передовых позициях и сейчас.

"Даже то, что нам сейчас показывают, это посещение условно безопасных позиций. Конечно, в частности, в предвкушении событий, о которых говорит весь мир, Украина продолжит освобождение собственных территорий. И российская пропагандистская машина должна что-то показывать, вот показывают такие мультфильмы нам», — сказал он.

О новой поездке Путина на оккупированные территории Украины Кремль сообщил утром 18 апреля, не указав, когда именно она состоялась.

Согласно этому сообщению, Путин съездил в штаб группировки войск Днепр и в «штаб Восток» террористической организации «ЛНР». Диктатор заслушал доклады оккупационных военачальников об обстановке на направлениях, в том числе на Запорожском.

Пропагандисты писали, что глава Кремля привез с собой копии икон, которые передал военным.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

В украинской разведке сомневаются, что город посетил настоящий Путин.