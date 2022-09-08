«Разворачивают на въезде». В Грузию массово не пускают российских туристов

8 сентября, 16:25
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Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / pixabay)

Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / pixabay)

Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян. Теперь граждане РФ жалуются на массовые отказы во въезде.

Об этом сообщает Настоящее Время, уточняя, что речь идет о десятках случаев.

Ограничения коснулись граждан РФ независимо от их обстоятельств и причин въезда. По словам директора общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егора Куроптева, не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие договора на аренду жилья.

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«Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан», — отметил он.

Такое ужесточение контроля на границе началось несколько недель назад. На въезде в Грузию «разворачивают» по несколько десятков граждан РФ в день.

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Почти ежедневно стали фиксироваться и случаи отказа во въезде россиянам с территории Турции на личном автотранспорте. Об этом сообщало генконсульство России в турецком городе Трабзон.

С марта по июнь 2022 года отказ во въезде в Грузию получили 3036 граждан РФ. Причины этого в МВД Грузии не разъясняли.

Отмечается, что шестая часть россиян, которые приехали в Грузию после начала войны в Украине, задержались в этой стране больше чем на месяц.

В то же время некоторые члены ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, пояснив такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

Инфографика: НВ

В свою очередь Германия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже минимум 12 стран.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Грузия Визы с Россией Туристы Война России против Украины

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