В Грузии задержали участников акции против прибытия круизного лайнера с россиянами 31 июля, 07:56 Протест против прибытия круизного лайнера из России в Батумский порт (Фото:www.facebook.com/batumelebi)

В понедельник, 31 июля, в Грузии полиция задержала участников акции протеста против прибытия круизного лайнера из России в Батумский порт.

Об этом сообщает Батумелеби.

Сообщается, что полиция задержала двух человек на митинге.



В Батуми началась демонстрация против прибывающего из России круизного лайнера, но полиция не пропустила участников демонстрации: гражданских активистов и членов оппозиционной политической партии.

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Участники протеста пытались прорваться и проникнуть на территорию гавани, которая окружена полицией.

Абхазия и Южная Осетия — оккупированные Россией территории Грузии, где Москва создала так называемые псевдореспублики. В 2008 году РФ признала их «независимость» — на самом деле их «администрации» контролируются Кремлем. В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, кремлевские марионетки из Абхазии и Южной Осетии озвучивали намерения «объединиться» с Россией.