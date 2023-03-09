В Грузии задержан бойец, воевавший добровольцем за Украину 9 марта, 22:41 Надыма Хмаладзе (Фото:via Радио Свобода)

Полиция Грузии задержала Надыма Хмаладзе, воевавшего добровольцем в Украине на стороне ВСУ и вернувшегося в Тбилиси.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации адвоката Торнике Бакрадзе, Хмаладзе прибыл в Тбилиси 6 марта. На въезде в Грузию его без объяснений долго держали на паспортном контроле. Уже в городе Хмаладзе заметил слежку.

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«Он считает, что это были сотрудники криминальной полиции, позже задержавшие его», — отметил адвокат.

Хмаладзе был задержан на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16:00 по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.

«Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать — на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту», — рассказал адвокат.

Как отмечает Радио Свобода, Надим Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и активно участвовал в боевых действиях против России.

Вечером 9 марта в центре Тбилиси снова проходит масштабный протест, сообщает агентство Interpressnews. Он начался с исполнения гимнов Грузии, Украины и ЕС.

Как пишет Sova.News, центральный проспект Руставели перекрыт, перед зданием парламента установили сцену. Среди протестующих много молодых людей, в том числе студентов.

Правящая партия Грузии Грузинская мечта и движение Сила народа 9 марта заявили, что отзывают скандальный законопроект об иноагентах.



7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», в противном случае им грозят штрафы.

Десятки тысяч жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Протесты и их силовые разгоны продолжились 8 марта.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах и сказала, что ветирует его.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что законопроект противоречит ценностям и стандартам Евросоюза, членом которого Грузия хочет стать.

