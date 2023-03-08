Почему Грузия взорвалась. Хатия Деканоидзе — о сути протестов, их участниках и 25% граждан, поддерживающих пророссийскую власть 8 марта, 11:46 Эксклюзив NV Протесты, на которые вышла в основном грузинская молодежь, вряд ли утихнут в ближайшие дни, грузинское общество намерено отстаивать свои европейские перспективы. (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Хатия Деконаидзе, глава парламентской оппозиции Грузии, рассказывает про «русский закон», из-за которого Тбилиси вышел на улицы, и утверждает, что если он будет принят, то это убьет гражданское общество в стране.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял скандальный законопроект Об иностранных агентах, призванный ограничить влияние европейских и американских институций на общественную и политическую жизнь страны. В Грузии этот законопроект уже назвали «русским законом» из-за схожести с законом, который де-факто убил остатки гражданского общества в России. Кроме того, этот законопроект становится знаковой точкой в сворачивании проевропейского пути Грузии и серьезно сдвигает ее в сферу российского влияния, которое за последний год серьезно выросло.

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