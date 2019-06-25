В Грузии прошли новые протесты, несмотря на некоторые уступки от властей 25 июня, 08:00 2487 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Irakli Gedenidze Демонстранты в Тбилиси требуют отставки главы МВД и освобождения задержанных участников протестов REUTERS/Irakli Gedenidze

В грузинской столице Тбилиси несколько тысяч человек у здания парламента новую акцию протеста.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии, а также освобождения ранее задержанных демонстрантов, сообщает DW.

Протестующие временно заблокировали движение на главном проспекте Шоты Руставели,

Организаторы заявили, что намерены продолжить протесты 25 июня.

За несколько часов до этого власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих, в частности, отменить мажоритарную избирательную систему. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, заявили в правящей партии Грузинская мечта.

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.