В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,9

12 февраля, 03:12
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Очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

Очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

На западе Грузии, в селе Вакиджвари, вечером 11 февраля произошло землетрясение. Магнитуда достигла 4,9.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Как отметили в Национальном центре сейсмического мониторинга, очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра.

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Землетрясение зафиксировали в 19:33 по тбилисскому времени (17:33 по Киеву). Пока информации о жертвах или разрушениях нет.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Грузия Землетрясение

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