В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)
На западе Грузии, в селе Вакиджвари, вечером 11 февраля произошло землетрясение. Магнитуда достигла 4,9.
Об этом сообщает Первый канал Грузии.
Как отметили в Национальном центре сейсмического мониторинга, очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра.
Землетрясение зафиксировали в 19:33 по тбилисскому времени (17:33 по Киеву). Пока информации о жертвах или разрушениях нет.