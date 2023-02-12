В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,9 12 февраля, 03:12 Очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

На западе Грузии, в селе Вакиджвари, вечером 11 февраля произошло землетрясение. Магнитуда достигла 4,9.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.



Как отметили в Национальном центре сейсмического мониторинга, очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра.

Землетрясение зафиксировали в 19:33 по тбилисскому времени (17:33 по Киеву). Пока информации о жертвах или разрушениях нет.

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