Вопрос национальной безопасности. Грузинские правозащитники требуют от властей срочно ввести визовый режим с РФ

18 августа, 12:24
Россияне начали массово приезжать в Грузию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и действия санкций (Фото:Timur Kozmenko/Unsplash)

Россияне начали массово приезжать в Грузию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и действия санкций (Фото:Timur Kozmenko/Unsplash)

Неправительственные правозащитные организации Грузии потребовали от властей ввести визовый режим с Россией на фоне возросшего потока россиян в страну после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и действия санкций.

В обращении выражается поддержка украинскому народу, а также говорится, что контроль за въездом в Грузию россиян является вопросом национальной безопасности страны.

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«Продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрекращающийся конфликт в Украине и часто используемый Российской Федерацией подход — интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой защиты собственных граждан — создает достаточное основание для установления визового режима», — отметили активисты.

Правозащитники уточнили, что в период с января по июнь текущего года темпы прибытия российских туристов в Грузию значительно увеличились.

https://www.youtube.com/watch?v=b3NDefIn8Dc

«Кроме того, после вторжения России в Украину в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз превышает годовой показатель 2021 года. Российский экспорт значительно увеличился, а массовый приток российских граждан и предприятий ясно указывает на то, что они могут свободно использовать территорию Грузи для выхода из сложной экономической ситуации», — добавили в обращении.

Правозащитники потребовали немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус тех, кто уже въехал на территорию страны.

Обращение подписали более 30 организаций.

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Грузины поддерживают Украину в борьбе против РФ, но нынешняя власть отказалась присоединяться к санкциям против Кремля за полномасштабное вторжение в Украину. Это решение спровоцировало протесты в Тбилиси и других городах страны.

За последние полгода также значительно вырос поток россиян в Грузию, часть из них остается жить в стране.

При этом, 20% грузинских территорий оккупирована РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Грузия Россияне Визы с Россией Война России против Украины

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