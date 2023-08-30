В Грузии предложили ограничить россиянам выдачу видов на жительство 30 августа, 12:53 Парламент Грузии (Фото:Wikipedia)

Оппозиционные депутаты парламента Грузии Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе предложили временно прекратить выдачу инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам РФ до конца 2024 года.

Об этом сообщает Общественный вещатель, пишет Эхо Кавказа.

Гоциридзе на своей пресс-конференции заявил, что он уже зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте.

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Сообщается, что иностранные граждане в Грузии могут подать заявку для получения вида на жилье по рыночной стоимости более 300 тысяч долларов или инвестировать такую же сумму в экономику страны.

Депутат заявил, что краткосрочный вид на жительство предоставляется также при покупке недвижимости, рыночная стоимость которой превышает 100 тысяч долларов.

Он объяснил свое предложение тем, что сейчас в стране «сложная социально-экономическая ситуация», а граждане страны массово покидают ее, зато большое количество россиян, большинство из которых имеют значительные финансовые возможности, наоборот переезжают в Грузию.

Отмечается, что с 2022 года по июнь 2023 года только граждане России купили в Грузии до 10 тысяч квартир, что свидетельствует об их долгосрочном проживании в стране.

Гоциридзе заявил, что россияне также создают свои компании и закупают другие виды недвижимости, кроме квартир. При этом, по его словам, цены на недвижимость значительно выросли, что усложнило покупку и аренду квартиры гражданами Грузии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. В то же время Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

По состоянию на февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. Россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не будет вводить прямых санкций против РФ, поскольку, по его словам, это «нанесет вред» народу Грузии.

