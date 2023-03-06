В парламенте Грузии произошла драка из-за скандального закона об иноагентах, в Тбилиси проходит акция протеста 6 марта, 12:35 Сотни людей собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси, протестуя против законопроекта об иноагентах (Фото:Dato Koridze/RFE/RL)

В понедельник, 6 марта, в парламенте Грузии произошла драка среди депутатов, которые обсуждали скандальный закон об иноагентах на комитете.

Как сообщает Новости Грузия, стычка произошла между главой Единого Национального движения Леваном Хабеишвили и главой комитета по правовым вопросам, депутатом от правящей партии Грузинская мечта Анри Оханашвили.

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Провластные грузинские депутаты разработали два законопроекта о регистрации иностранных агентов. Критики внутри страны и на Западе утверждают, что документы очень похожи на российский вариант закона об иноагентах. Законопроекты уже одобрили комитеты обороны и международных связей, а теперь слушания проходят в юридическом комитете.

Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим», пишет грузинская редакция Радио Свобода.

Фото: Радио Свобода

После драки на заседании комитете часть оппозиционных депутатов вывели из зала, а часть оставила его сама в знак протеста. Они вывесили из окон парламента флаги Грузии и Евросоюза. Так они выразили солидарность с участниками акции протеста, которая проходит перед зданием грузинского парламента в центре Тбилиси.

Фото: Радио Свобода

На улице также много правоохранителей, а к зданию парламента ввели ограниченный допуск.

Фото: Радио Свобода

Участники акции, протестовавшие со стороны проспекта Руставели, перешли ко входу с верхней стороны здания. Главный их лозунг — Нет российскому закону в Грузии.

Протестующие принесли плакаты с изображением российского диктатора Владимира Путина и главы правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе.

Позже здание грузинского парламента забросали яйцами, пишет Грузия Онлайн.

Протестующие скандировали Нет российскому закону, Русская мечта, Рабы.

По замыслу авторов документа, в Грузии должен быть создан открытый реестр агентов иностранного влияния, в который будут внесены все СМИ и некоммерческие юридические лица, которые получают более пятой части своего финансирования из-за рубежа. По их словам, законопроект был разработан по образцу аналогичных британского и американского законов.

Ккритики инициативы это отрицают, указывая на его сходство с российской и венгерской версиями.

В России «законом об иноагентах» называют правки к закону о неприбыльных организациях, одобренные в 2012 году, которые наделяли статусом иноагентов финансируемые из-за границы некоммерческие учреждения. Позже новые изменения в закон позволили властям РФ клеймить этим статусом также отдельных журналистов. С весны 2021-го года на базе этого закона Кремль начал широкую кампанию против независимых СМИ, а с началом войны против Украины направил его против любой критики и инакомыслия, используя в качестве основания для закрытия правозащитных организаций и медиа-проектов, а также для преследования отдельных активистов.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что принятие такого закона создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. А президент страны Саломе Зурабишвили подчеркнула: этот закон «по своему содержанию приближает нас не к Европе, а к порочной российской модели».

