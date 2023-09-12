В Тбилиси открыли памятник Герою Украины Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова «Слава Украине» — фото 12 сентября, 15:18 Памятник Александру Мациевскому в Тбилиси (Фото:Юлия Овчаренко)

В Тбилиси открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за слова «Слава Украине».

Об этом сообщила профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Юлия Овчаренко в Facebook.

Фото: Юлия Овчаренко

«Символом нашего сопротивления в этой войне с варварами из северных болот стал снайпер 163-го батальона Александр Мациевский. Человек, прекрасно понимая последствия, плюнул смерти в российское лицо», — говорится в заметке.

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Она отметила, что памятник с надписью «Героям слава» установили на территории частной клиники Акакия Цилосани.

Что известно о герое Украины Александре Мациевском

6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз — в тело.

Впоследствии удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский.

42-летний Мациевский был гражданином Молдовы, но проживал в Нежине. Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел воевать добровольцем.

Как удалось установить СБУ, Александра Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.