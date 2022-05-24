В Грузии оштрафовали россиянку, которая ударила женщину из-за марки с «русским военным кораблем» 24 мая, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Место в Батуми, где произошел конфликт (Фото:netgazeti.ge)

Суд в Батуми 21 мая оштрафовал гражданина России на 500 лари (почти 5100 гривен) за избиение сотрудницы бюро переводов, где висели флаг Украины и картина с маркой «российского военного корабля».

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Об этом сообщает грузинское издание Netgazeti.ge.

Инцидент произошел еще 19 мая. По словам работницы бюро Елене Хаджишвили, зашедших в бюро четырех граждан России возмутил флаг Украины и марка с российским военным кораблем. Они начали срывать флаг.

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Коллега Хаджишвили Нана Цакадзе заявила, что россияне портят чужое имущество, начала снимать их действия на телефон, из-за чего ее ударили. На это женщины вызвали полицию. При этом граждане РФ угрожали, что пожалуются на действия работниц бюро, и провоцировали их на драку.

«Когда она меня ударила, я снимала (происходящее — ред.) на телефон. Мы вызвали полицию, вскоре меня доставили в отделение, и я дала показания», — пояснила Нана Цакадзе.

Судья Хатуна Болквадзе признала ударившую Цакадзе гражданку России виновной, назначила ей штраф, а также призвала женщину уважать Грузию как страну пребывания.

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