Протесты в Грузии: оппозиция запланировала новую акцию Сегодня, 07:31 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Irakli Gedenidze 21 июня в Тбилиси пройдет еще одна акция протеста REUTERS/Irakli Gedenidze

Грузинская оппозиция вечером в пятницу, 21 июня, проведет новую акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, где находится парламент страны.

Об этом заявил глава партии Единое национальное движение Григол Вашадзе, сообщает агентство PIA.



«Мы собираемся на проспекте Руставели, где мы представим наш план действий обществу», — сказал Вашадзе.

В свою очередь лидер партии Европейская Грузия Гига Бокерия отметил, что оппозиция требует отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и замены мажоритарной избирательной системы на пропорциональную.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.