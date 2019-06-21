Протесты в Грузии: оппозиция запланировала новую акцию
Грузинская оппозиция вечером в пятницу, 21 июня, проведет новую акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, где находится парламент страны.
Об этом заявил глава партии Единое национальное движение Григол Вашадзе, сообщает агентство PIA.
«Мы собираемся на проспекте Руставели, где мы представим наш план действий обществу», — сказал Вашадзе.
В свою очередь лидер партии Европейская Грузия Гига Бокерия отметил, что оппозиция требует отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и замены мажоритарной избирательной системы на пропорциональную.
Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.
Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.
Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.
Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.