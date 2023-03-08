«Мы с 90-го года воюем с РФ». Куда приведут Грузию протесты и как будет действовать правительство в Тбилиси — отвечает местный журналист 8 марта, 14:21 Эксклюзив NV Столкновения между протестующими и силовиками в Тбилиси, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Бачо Корчилава, журналист, в эфире Radio NV рассказал, как грузинское общество однозначно сделало 30 лет назад свой выбор в сторону евроатлантической интеграции и готово к радикализации протестов в стране.

— Давайте попробуем разобраться. Это настолько быстро мобилизовалось общество в Тбилиси накануне, потому что вот приняли закон и вот уже люди вышли на улицы. Это о чем-то должно говорить?

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