«Мы с 90-го года воюем с РФ». Куда приведут Грузию протесты и как будет действовать правительство в Тбилиси — отвечает местный журналист

8 марта, 14:21
Эксклюзив NV
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Столкновения между протестующими и силовиками в Тбилиси, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Столкновения между протестующими и силовиками в Тбилиси, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Автор: Павел Новиков

Бачо Корчилава, журналист, в эфире Radio NV рассказал, как грузинское общество однозначно сделало 30 лет назад свой выбор в сторону евроатлантической интеграции и готово к радикализации протестов в стране.

https://www.youtube.com/embed/6gg74kAT0JY

 — Давайте попробуем разобраться. Это настолько быстро мобилизовалось общество в Тбилиси накануне, потому что вот приняли закон и вот уже люди вышли на улицы. Это о чем-то должно говорить?

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Теги:   США Россия Грузия Евросоюз НАТО Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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