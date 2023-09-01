Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента против президента Зурабишвили

1 сентября, 10:28
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Саломе Зурабишвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Саломе Зурабишвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Лидер правящей партии Грузии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе в пятницу, 1 сентября, заявил, что против президента Саломе Зурабишвили начинают процедуру импичмента.

Об этом сообщает Netgazeti.

Причиной такого решения Кобахидзе назвал официальные встречи президента за рубежом, несмотря на то, что «правительство Грузии не давало ей на это права». Он сослался на конституцию страны, заявив, что импичмент — «единственный законный ответ на ее нарушение». Однако без голосов оппозиции этот процесс бесперспективен, говорит он.

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Сначала заявление о начале процедуры импичмента хотят подать в Конституционный суд, а после этого провести голосование в парламенте, для которого нужны голоса 100 депутатов.

31 августа Саломе Зурабишвили начала свое турне по Европе, где планирует встретиться с лидерами для поддержки предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Первой страной для визита стала Германия. Другие страны, среди которых Израиль и ОАЭ, она планирует посетить в течение осени и зимы.

Зурабишвили говорила, что хотела посетить Украину в День Независимости, но правительство ей не разрешило. По словам Кобахидзе, отказ отправиться в турне «оправдан как юридически, так и политически».

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Грузия — парламентская республика. Согласно конституции, президент Грузии представляет страну во внешних отношениях только с согласия правительства, поскольку реализация внешней политики страны является полномочием грузинского правительства.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Грузия Европа Евросоюз Импичмент Саломе Зурабишвили

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