В Тбилиси начался очередной митинг за отставку главы МВД Сегодня, 21:23 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Irakli Gedenidze Протесты в Грузии REUTERS/Irakli Gedenidze

В Тбилиси перед зданием парламента началась очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.

На акцию вышли несколько тысяч человек, передает Интерфакс.

Ранее гендиректор оппозиционного телеканала Рустави 2 Ника Гварамия заявил, что власти могут начать ночью штурм телекомпании, потому что она «активно освещает проходящую в Тбилиси акцию протеста».

Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что гендиректор канала «искусственно нагнетает» ситуацию.

«Мы заявляем, что это заявление Гварамия направлено на продолжение акции протеста в Тбилиси. Мы однозначно заявляем, что СМИ в Грузии не угрожает никакая опасность, тем более со стороны властей», — сказал Талаквадзе.