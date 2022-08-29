«Сила в партнерстве». В Грузии начались многонациональные военные учения с участием Украины

29 августа, 19:51
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Грузинские военнослужащие (Фото:Минобороны Грузии)

Грузинские военнослужащие (Фото:Минобороны Грузии)

В Грузии в понедельник, 29 августа, стартовали совместные с 21 страной многонациональные военные учения Noble Partner 2022.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

В учениях будут задействованы более 2 400 военнослужащих из 21 страны.

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Официальное открытие учений состоялось на полигоне 4-й пехотной бригады в Вазиане вблизи Тбилиси. Главный девиз маневров — Сила в партнерстве.

Видео дня

В церемонии открытия приняли участие представители министерства обороны, военные атташе стран-участниц обучения, а также представители основной группы НАТО, Офиса связи НАТО и Миссии наблюдателей Евросоюза.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Грузия Украинская армия Военные учения Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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