«Сила в партнерстве». В Грузии начались многонациональные военные учения с участием Украины
Грузинские военнослужащие (Фото:Минобороны Грузии)
В Грузии в понедельник, 29 августа, стартовали совместные с 21 страной многонациональные военные учения Noble Partner 2022.
Об этом сообщает Новости-Грузия.
В учениях будут задействованы более 2 400 военнослужащих из 21 страны.
Официальное открытие учений состоялось на полигоне 4-й пехотной бригады в Вазиане вблизи Тбилиси. Главный девиз маневров — Сила в партнерстве.
В церемонии открытия приняли участие представители министерства обороны, военные атташе стран-участниц обучения, а также представители основной группы НАТО, Офиса связи НАТО и Миссии наблюдателей Евросоюза.
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