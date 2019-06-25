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В Грузии избрали нового спикера парламента

25 июня, 14:58
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Archil Talakvadze/Facebook

Арчил Талаквадзе

В Грузии новоизбранным спикером парламента стал представитель правящей партии Грузинская мечта Арчил Талаквадзе.

Об этом сообщает телеканал Рустави-2 со ссылкой на результаты голосования.

За его кандидатуру проголосовали 94 человека, против не высказался никто. Представители оппозиции на пленарном заседании отсутствовали. Сообщается, что они покинули зал в знак протеста.

Предыдущий спикер Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси. Его уход был одним из требований оппозиции.

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Напомним, 23 июня в Тбилиси перед зданием парламента началась очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.

Теги:   Спикер Парламент Грузия

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