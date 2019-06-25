В Грузии избрали нового спикера парламента 25 июня, 14:58 447 Цей матеріал також доступний українською Archil Talakvadze/Facebook Арчил Талаквадзе Archil Talakvadze/Facebook

В Грузии новоизбранным спикером парламента стал представитель правящей партии Грузинская мечта Арчил Талаквадзе.



Об этом сообщает телеканал Рустави-2 со ссылкой на результаты голосования.

За его кандидатуру проголосовали 94 человека, против не высказался никто. Представители оппозиции на пленарном заседании отсутствовали. Сообщается, что они покинули зал в знак протеста.

Предыдущий спикер Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси. Его уход был одним из требований оппозиции.

Напомним, 23 июня в Тбилиси перед зданием парламента началась очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.