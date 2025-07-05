В Грузии экс-министра обороны Окруашвили, который воевал за Украину, приговорили к 8 месяцам лишения свободы

Экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили , который воевал за Украину, приговорили к 8 месяцам заключения и лишили права занимать госдолжности в течение 2 лет.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Такое решение приняла судья Тамар Мчедлишвили. Она признала Окруашвили виновным в том, что он не выполнил требование временной следственной комиссии парламента — не явился на ее заседание.

Политика задержали 14 мая прямо в зале суда, поскольку он не уплатил залог, назначенный ранее. По словам прокурора Натии Татиашвили, Окруашвили сделал это намеренно.

Суд обязал его внести 20 тысяч лари залога до 8 мая и запретил покидать Грузию до завершения процесса. Но Окруашвили не заплатил, поэтому его взяли под стражу.

Он должен был явиться на допрос 26 марта, но проигнорировал вызов.

Окруашвили стал восьмым оппозиционным политиком, который получил тюремный срок по статье о невыполнении требований парламентской комиссии.

Среди других осужденных:

На 7 месяцев — Георгий Вашадзе, Гиви Таргамадзе, Зураб Джапаридзе

— Георгий Вашадзе, Гиви Таргамадзе, Зураб Джапаридзе На 8 месяцев — Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе.

Ираклий Окруашвили в течение 2004−2006 годов занимал должность министра обороны Грузии. До этого он был министром внутренних дел и генеральным прокурором, а после 2006-го возглавил Министерство экономического развития. Через год Окруашвили взяли под стражу после обвинений в адрес тогдашнего президента Грузии Михеила Саакашвили — его обвиняли в коррупции, политик это отрицал и считал себя политзаключенным.

5 февраля правящая партия Грузинская мечта создала следственную комиссию для изучения периода правления Национального движения.

Окруашвили задерживали в Грузии в 2019 году, обвинив в организации протестов против правящей партии. После начала полномасштабного вторжения он приехал в Украину воевать против России.