В Грузии мужчина расстрелял из автомата прохожих. Пять человек убиты, еще столько же ранены 20 января, 10:29 Среди убиты есть сотрудники полиции (Фото:civil.ge)

В грузинском городе Сагареджо местный житель вышел на балкон с автоматом и открыл огонь по прохожим, убив пять человек, и еще столько же ранив.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 января.

По словам главы ведомства Вахтанга Гомелаури, среди убитых — сотрудник полиции, которые участвовавший в операции по нейтрализации стрелка, который оказался бывшим военным.

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«Пока неизвестны мотивы совершенного преступления. Мы установили, что до 2021 года преступник служил в грузинской армии, участвовал в международной миротворческий миссии в Афганистане», — рассказал министр.

Глава МВД также добавив, что, когда полицейские ворвались в квартиру стрелка, то нашли его «обездвиженным с кровоточащей раной в голове».