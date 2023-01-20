В Грузии мужчина расстрелял из автомата прохожих. Пять человек убиты, еще столько же ранены

20 января, 10:29
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Среди убиты есть сотрудники полиции (Фото:civil.ge)

Среди убиты есть сотрудники полиции (Фото:civil.ge)

В грузинском городе Сагареджо местный житель вышел на балкон с автоматом и открыл огонь по прохожим, убив пять человек, и еще столько же ранив.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 января.

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По словам главы ведомства Вахтанга Гомелаури, среди убитых — сотрудник полиции, которые участвовавший в операции по нейтрализации стрелка, который оказался бывшим военным.

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«Пока неизвестны мотивы совершенного преступления. Мы установили, что до 2021 года преступник служил в грузинской армии, участвовал в международной миротворческий миссии в Афганистане», — рассказал министр.

Глава МВД также добавив, что, когда полицейские ворвались в квартиру стрелка, то нашли его «обездвиженным с кровоточащей раной в голове».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Грузия Стрельба

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