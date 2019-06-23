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В Чечне обстреляли пост ДПС у резиденции Кадырова: один погибший

Сегодня, 21:05
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В Чечне обстреляли пост ДПС у резиденции Кадырова: один погибший - фото

скрин видео Baza

Злоумышленник, напавший на ДПС, уничтожен

В воскресенье, 23 июня, в Грозном произошло нападение на сотрудников ДПС на посту возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщается в телеграм-канале Baza.

По предварительным данным, нападавших было двое. Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья. Один из нападавших убит.

Источник Интерфакса сообщил, что стрельба произошла во время проверки документов у водителя остановленного автомобиля.

По данным другого источника, в результате нападения пострадали двое полицейских.

Теги:   Грозный Чечня Рамзан Кадыров

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