В Греции разоблачили российскую шпионку, которая интересовалась личными данными умерших 21 марта, 23:31 Флаг Греции (Фото:Dimhou / pixabay)

Служба национальной разведки Греции на прошлой неделе разоблачила российскую шпионку, которая под прикрытием владелицы магазина вязаных вещей пыталась получить доступ к данным умерших людей.

Об этом сообщает Protothema.

По данным спецслужб, шпионкой является 35-летняя Ирина Александровна Смирева, которая ранее действовала в Мексике и Черногории по фальшивому паспорту гражданки Перу.

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В Греции за пять миллионов долларов она «приобрела» идентичность Марии Чаллы — дочери греческих эмигрантов, которая переехала в Афины еще ребенком и через год натурализовалась. Чалла открыла магазин вязаных вещей в центральном афинском районе Паграти и увлекалась фотографией.

Кроме того, Смирева начала встречаться с местным греком — школьным учителем, которого использовала как прикрытие; по данным греческих спецслужб, россиянка замужем за другим шпионом из России, который базируется в Бразилии.

Российская шпионка, считают в Греции, работала на Службу внешней разведки или Главное разведывательное управление РФ и относится к особой категории шпионов под названием «нелегалы», которых засылают в страны Запада для «выполнения особой роли».