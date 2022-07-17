Летел из Сербии в Иорданию. В Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12

17 июля, 02:16
Место падения самолета (Фото:ertnews)

Место падения самолета (Фото:ertnews)

В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании Антонов. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ двигателя.

Об этом сообщает EPT News.

На месте крушения проводятся спасательные работы. По словам очевидцев, самолет упал на кукурузном поле у села Палеохори в муниципалитете Пангай. На борту находились восемь членов экипажа. Сообщается, что в воздухе загорелся один из четырех двигателей. Пилот запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы.

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Связь с Ан-12 была потеряна в 16 км западнее Кавалы. Транспортный самолет вылетел из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Греция Антонов АН-12

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