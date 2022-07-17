144-й день войны — главное. В Греции разбился Ан-12 с украинцами, Венедиктову и Баканова отстранили, убиты или ранены 50 тысяч оккупантов 17 июля, 21:53 ВСУ уничтожили или ранили уже 50 тысяч военных РФ, заявил глава штаба обороны Британии Энтони Радакин (Фото:Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Воскресенье, 17 июля — 144-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



Катастрофа украинского Ан-12 в Греции

В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании Антонов. Он совершал коммерческий рейс и вылетел из Сербии в Иорданию. Позже перевозчик подтвердил гибель всех членов экипажа — восьми украинцев.

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Предварительной причиной катастрофы называют отказ одного из двигателей. В МИД Украины рассказали, что на борту Ан-12 был «опасный груз». Во внешнеполитическом ведомстве Сербии рассказали, что самолет перевозил 11,5 тонны продукции сербской оборонной промышленности — учебные боеприпасы и минометы. Покупателем было минобороны Бангладеш.

Задержание экс-главы управления СБУ в Крыму

Правоохранители задержали в Киеве бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его разоблачили в работе на российские спецслужбы, сообщили в ГБР.

В частности, Кулинич передавал россиянам «информацию, составляющую государственную тайну». Также правоохранители задокументировали «непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины». Кулиничу выдвинули подозрение по трем статьям УКУ.

Венедиктову и Баканова уволили



Президент Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и уволил с должности главу СБУ Ивана Баканова. Свое решение он объяснил большим количеством уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов.



«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям», — заявил президент.



Россия потеряла более 30% сухопутной боеспособности

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликвидировано или ранено уже 50 тысяч российских оккупантов. Такие данные озвучил глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин.

По его словам, Россия сейчас менее сильное государство, чем было в начале февраля, а из-за таких показателей украинская армия искренне верит, что выиграет войну.

«Они абсолютно четко понимают, что планируют восстановить всю территориальную целостность Украины, и видят Россию, которая столкнулась с трудностями, Россию которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности», — заявил Радакин.

Великобритания готова к войне с РФ

Глава штаба Королевских ВВС Майк Вигстон заявил, что Москва становится более «агрессивной», отвечая на вопрос о вероятности втягивания в прямой конфликт с Россией. Британские самолеты и пилоты, по его словам, готовы к войне с ней.

«Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой наиболее насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы — просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в Грузии до этого. Поэтому мы должны быть готовы поддержать наших союзников в НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании. Я не сомневаюсь, что это явная и реальная угроза, из-за которой мы тренируемся, чтобы быть готовыми», — сказал Вигстон.

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