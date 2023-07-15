Украинские пограничники подтверждают прибытие вагнеровцев в Беларусь 15 июля, 13:04 В ГПСУ подтверждают прибытие вагнеровцев в Беларусь (Фото:ГПСУ)

В Госпогранслужбе Украины по состоянию на субботу, 15 июля, подтверждают появление в Беларуси отдельных групп российской ЧВК Вагнер.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.



«Как мы сообщали ранее, учитывая заявления и риторику белорусского руководства в вопросе приема российских наемников и обустройства мест для их размещения нельзя было исключать, что рано или поздно в Беларуси они все же появятся», — сказал Демченко в комментарии Украинской правде.

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«По состоянию на сейчас [15 июля] имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России», — отметил спикер ГПСУ.

Он добавил, что пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Утром в субботу, 15 июля, мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывали на то, что это техника ЧВК Вагнер, сообщал Гаюн.