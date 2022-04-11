В госпиталях РФ усиливают пропаганду и агитируют раненых российских солдат возвращаться на войну против Украины — украинская разведка 11 апреля, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В российских военных медицинских учреждениях оккупанты усиливают антиукраинскую и антизападную пропаганду и пытаются агитировать раненых военнослужащих РФ вернуться на войну в Украину.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что для усиления пропаганды военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать «проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации с использованием специального выпуска газеты Комсомольская правда».

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«Российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска Комсомольской правды», — пишут украинские разведчики.

Отмечается, что в спецвыпуске размещены постановочные фотографии радости «освобожденных украинцев», материалы о «фейковости» мировой печати и о поддержке россиянами войны против Украины.



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