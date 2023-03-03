В Брянской области на мине подорвалась машина с росгвардейцами, которые «ехали искать диверсантов»

3 марта, 01:26
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Мина в Брянской области (Фото:Александр Хинштейн/Telegram)

Мина в Брянской области (Фото:Александр Хинштейн/Telegram)

Глава комитета госдумы РФ по информационной политике и бывший советник главы росгвардии Александр Хинштейн сообщил о подрыве российских военных на мине в Брянской области.

«Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.», — заявил Хинштейн.

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Он заявил, что российские военные были направлены в область «для поиска диверсионных групп».

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О диверсантах в Брянской области ранее заявили власти РФ. Утверждалось, что речь идет об украинских ДРГ, которые якобы проникли на территорию региона, захватив села Любечане и Сушаны.

Кроме того, российские пропагандисты распространили фейки об «обстреле» школьного автобуса, а также «ранении» и даже «убийстве девочки», однако позже сами же эту информацию и опровергли.

Позже выяснилось, что рейд в Брянской области провели бойцы Русского добровольческого корпуса, которые обнародовали в соцсетях видео с места событий, призвав граждан РФ к бунту против путинского режима.

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https://www.youtube.com/watch?v=1RXh76iqd0U
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Брянск Росгвардия мина

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