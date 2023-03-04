В Госдуме РФ посоветовали бизнесу самостоятельно установить ПВО 4 марта, 06:47 Обломки дрона, упавшего в 150 километрах от Москвы (Фото:NOELreports/Twitter)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал российскому бизнесу самостоятельно устанавливать системы ПВО.



Об этом сообщает The Moscow Times.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», — пояснил он.

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Он отметил, что места расположения российского ПВО известны НАТО и Украине. Кремль прежде всего защищает государственные объекты.

«То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны вполне возможно», — заявил Картаполов.

19 января в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, разместившихся на крышах зданий и свободных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО был замечен в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.

По данным СМИ, установки ЗРПК Панцирь-С1, которые были замечены на домах в центре Москвы, защищают лично Путина и его близких.