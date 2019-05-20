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В Госдуме допустили начало выдачи российских паспортов жителям Приднестровья

Вчера, 06:07
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В Госдуме допустили начало выдачи российских паспортов жителям Приднестровья - фото

КП

О возможном начале выдачи российских паспортов заявил депутат Госдумы Александр Ярошук

Депутат Госдумы от партии Единая Россия Александр Ярошук заявил, что вскоре может начаться выдача российских паспортов жителям непризнанной Приднестровской молдавской республики.

Об этом сообщает РИА Новости.

«И вот сейчас политическая воля произошла по „ДНР“ и „ЛНР“. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — заявил Ярошук.

Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Официальный Киев заявил, что этот шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.

Позже Путин заявил, что в правительстве России думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям «ЛНР» и «ДНР», но и всем украинцам.

1 мая Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства РФ для некоторых категорий украинцев.

Украина признала недействительными российские паспорта, которые выдаются жителям оккупированного Донбасса.

Кроме того, украинский Кабмин готовит перечень должностных лиц Российской Федерации, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов для жителей «Л/ДНР».

Теги:   Российский паспорт Приднестровье Россия

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