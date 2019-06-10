В Госдепе заявили о признании итогов выборов в Молдове Сегодня, 04:43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko США призвали стороны конфликта в стране к диалогу REUTERS/Valentyn Ogirenko

Государственный департамент США опубликовал заявление о признании выборов в Молдове, отметив, что избирательная кампания была конкурентной.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и обеспечили уважение основных прав. Воля молдавского народа, выраженная в ходе этих выборов, должна уважаться без какого-либо вмешательства», — заявили в Госдепе.

Также США призвали стороны конфликта в стране «проявлять сдержанность» и вести переговоры.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутаты (Всего 101).