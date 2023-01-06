В Госдепе назвали цинизмом заявления Путина по поводу «перемирия»

6 января, 05:58
Поделиться:
Нед Прайс (Фото:kasimileri_/Twitter)

Нед Прайс (Фото:kasimileri_/Twitter)

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о «перемирии» на Рождество являются циничными.

"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это лучшим способом - цинизм. Это в значительной степени цинично, потому что она появилась лишь через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", - заявил Прайс.

Видео дня

Он напомнил слова главы Госдепа Энтони Блинкена, который считает, что "перемирие" необходимо Путину только для перегруппировки и наращивания сил.

"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины", - заявил Прайс.

https://twitter.com/StateDept/status/1611078837848408064
Читайте также:

Разрушенный русскими храм в Богородичном на Донбассе (Фото:REUTERS/Yevhen Titov) Россияне могут на Рождество взорвать несколько храмов на оккупированном Донбассе, обвинив ВСУ — InformNapalm

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационных армий на украинской территории.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.

https://www.youtube.com/watch?v=b5OrFJUZV94
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин Госдеп Госдеп США Рождество Война в Украине Перемирие Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X