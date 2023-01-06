В Госдепе назвали цинизмом заявления Путина по поводу «перемирия» 6 января, 05:58 Нед Прайс (Фото:kasimileri_/Twitter)

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о «перемирии» на Рождество являются циничными.



"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это лучшим способом - цинизм. Это в значительной степени цинично, потому что она появилась лишь через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", - заявил Прайс.

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Он напомнил слова главы Госдепа Энтони Блинкена, который считает, что "перемирие" необходимо Путину только для перегруппировки и наращивания сил.

"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины", - заявил Прайс.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационных армий на украинской территории.



Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.