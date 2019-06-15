В Гонконге приостановят рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — СМИ 15 июня, 08:17 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jorge Silva Протесты в Гонконге REUTERS/Jorge Silva

Правительство Гонконга должно объявить о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста по всему Гонконгу.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Источники издания сообщают, что решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая в Шэньчжэне. Отмечается, что чиновники обсуждали разные стороны приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

Напомним, что демонстрации не утихают в Гонконге с 9 июня. По словам организаторов протестов, с их начала на улицы вышло уже около миллиона человек.