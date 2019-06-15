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В Гонконге приостановят рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — СМИ

15 июня, 08:17
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В Гонконге приостановят рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — СМИ - фото

REUTERS/Jorge Silva

Протесты в Гонконге

Правительство Гонконга должно объявить о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста по всему Гонконгу.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Источники издания сообщают, что решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая в Шэньчжэне. Отмечается, что чиновники обсуждали разные стороны приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

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Напомним, что демонстрации не утихают в Гонконге с 9 июня. По словам организаторов протестов, с их начала на улицы вышло уже около миллиона человек.

Теги:   Экстрадиция Гонконг

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