В Гондурасе самолет упал в море: погибли пять туристов
В Гондурасе частный самолет упал в море возле острова Роатан, в результе чего погибли пять человек.
Как сообщает Reuters, в результате катастрофы погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот.
Отмечается, что самолет упал сразу после взлета. Точной информации о погибших нет.
Существует две версии относительно информации о гражданах, которые были на борту самолета. В частности, по словам представителя вооруженных сил страны Хосе Доминго Мезы, четверо погибших — граждане США, данных о гражданстве пятой жертвы пока нет.
В то же время местные власти утверждают, что четверо погибших являются гражданами Канады.
Причины инцидента не называются.
Напомним, 16 мая в Дубае разбился легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека.