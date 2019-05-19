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В Гондурасе самолет упал в море: погибли пять туристов

19 мая, 11:00
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В Гондурасе самолет упал в море: погибли пять туристов - фото

HONDURAS FIRE DEPARTMENT

Жертвами авиакатастрофы стали пять человек

В Гондурасе частный самолет упал в море возле острова Роатан, в результе чего погибли пять человек.

Как сообщает Reuters, в результате катастрофы погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот.

Отмечается, что самолет упал сразу после взлета. Точной информации о погибших нет.

Существует две версии относительно информации о гражданах, которые были на борту самолета. В частности, по словам представителя вооруженных сил страны Хосе Доминго Мезы, четверо погибших — граждане США, данных о гражданстве пятой жертвы пока нет.

В то же время местные власти утверждают, что четверо погибших являются гражданами Канады.

Причины инцидента не называются.

Напомним, 16 мая в Дубае разбился легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека.

Теги:   Крушение самолета Гондурас

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