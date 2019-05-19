В Гондурасе самолет упал в море: погибли пять туристов 19 мая, 11:00 969 Цей матеріал також доступний українською HONDURAS FIRE DEPARTMENT Жертвами авиакатастрофы стали пять человек HONDURAS FIRE DEPARTMENT

В Гондурасе частный самолет упал в море возле острова Роатан, в результе чего погибли пять человек.

Как сообщает Reuters, в результате катастрофы погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот.

Отмечается, что самолет упал сразу после взлета. Точной информации о погибших нет.

Существует две версии относительно информации о гражданах, которые были на борту самолета. В частности, по словам представителя вооруженных сил страны Хосе Доминго Мезы, четверо погибших — граждане США, данных о гражданстве пятой жертвы пока нет.

В то же время местные власти утверждают, что четверо погибших являются гражданами Канады.

Причины инцидента не называются.

Напомним, 16 мая в Дубае разбился легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека.