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В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая

Сегодня, 03:34
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В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая - фото

REUTERS/Tim Chong/File Photo

Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня

В воскресенье, 23 июня, спасатели обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня.

По предварительным данным, альпинисты погибли, попав под лавину. Как утверждают индийские власти, у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.

Напомним, группа из восьми альпинистов (четыре британца, два американца, один австралиец и один индиец) пропала без вести 26 мая при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная.

Теги:   Снежная лавина Альпинист Гималаи

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