В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая Сегодня, 03:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Tim Chong/File Photo Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня REUTERS/Tim Chong/File Photo

В воскресенье, 23 июня, спасатели обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня.



По предварительным данным, альпинисты погибли, попав под лавину. Как утверждают индийские власти, у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.

Напомним, группа из восьми альпинистов (четыре британца, два американца, один австралиец и один индиец) пропала без вести 26 мая при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная.