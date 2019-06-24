В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая
В воскресенье, 23 июня, спасатели обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня.
По предварительным данным, альпинисты погибли, попав под лавину. Как утверждают индийские власти, у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.
Напомним, группа из восьми альпинистов (четыре британца, два американца, один австралиец и один индиец) пропала без вести 26 мая при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная.