Подозревают политический мотив. В Германии произошла серия поджогов на железной дороге 9 сентября, 07:55 Полиция Германии (Фото:jonathantphotos/www.flickr.com)

В Германии на железнодорожной инфраструктуре Гамбурга произошла серия поджогов, которая вызвала массовые сбои движения поездов между этим городом и Берлином.

Об этом сообщает Gamoha.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что поджоги железнодорожной инфраструктуры в Гамбурге «являются формой терроризма».

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что из-за вандализма отменены поезда на главном высокоскоростном маршруте между Гамбургом и Берлином.

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Поезда дальнего следования между Гамбургом и Ростоком также были отменены. Deutsche Bahn заявила, что сможет возобновить работу на главной линии Гамбург — Берлин только в субботу, 9 сентября.

По данным полиции Гамбурга, кабельные трубы рядом с железнодорожными путями были подожжены в трех местах ночью, между 02:30 и 04:00. Есть подозрения, что это было сделано по политическим мотивам.

Речь идет о маршрутах, используемых для грузовых, а не пассажирских перевозок.



В августе в Польше полиция задержала двоих мужчин, которые могут быть причастны к отправке «стоп-сигнала», в результате которого около десятка поездов аварийно остановились.