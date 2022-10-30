В Германии заявили о росте активности иностранных разведок

30 октября, 15:06
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Бундестаг, Берлин (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Бундестаг, Берлин (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Служба военной контрразведки ФРГ (MAD) в последнее время неоднократно фиксировала рост активности иностранной разведки на территории Германии, в том числе российской и китайской.

Об этом сообщает DW.

«Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран», — заявила президент MAD Мартина Розенберг.

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По словам Розенберг, деятельность иностранных спецслужб в Германии была интенсивной еще до 24 февраля, то есть до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе заметно изменилась, защита от шпионажа приобретает особо важное значение.

«Цель нашей работы — своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их», — заявила президент немецкой военной контрразведки.

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Мартина Розенберг напомнила, что в последнее время в Германии были неоднократно зафиксированы попытки ведения слежки за объектами, принадлежащими вооруженным силам страны. В частности, над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебными центрами, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были замечены дроны, выяснить цель полетов которых так и не удалось.

Подобные инциденты происходили в федеральной земле Бавария на полигоне Вильдфлекен, расположенном рядом с землей Гессен. По данным министерства обороны ФРГ, в ночь на 1 октября неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу этих земель.

В конце августа, по данным Минобороны, российские спецслужбы пытались следить за тем, как украинских военных обучают в Германии обращаться с западными системами вооружений. Тогда MAD зафиксировала подозрительные транспортные средства вблизи города Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц, где расположены сервисный, санитарный и мобилизационный центры бундесвера и проходит обучение обращению с противотанковой гаубицей PzH 2000, и города Графенвёр в Баварии, где также находится полигон бундесвера.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Шпионаж Германия Разведка Контрразведка

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