Не могут использоваться. В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов 14 августа, 08:13 В Германии застряли десять российских самолетов (Фото:WikimediaImages/pixabay.com)

По состоянию на воскресенье, 14 августа на аэродромах Германии остаются десять принадлежащих российским собственникам или контролируемых страной-агрессором самолетов.

Об этом сообщает DW.

Эти самолеты не могут покинуть страну из-за санкций, так как Германия закрыла свое небо для российской авиации еще 27 февраля.

Застряли следующие самолеты:

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В Лейпциге — три Ан-124,

в Кельне — Bombardier BD-100−1A10 Challenger 300 и Boeing 737,

во Франкфурте-Хане — Boeing 747,

в Баден-Бадене — Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700−1A10 Global Express XRS,

в Мюнхене лайнер Airbus A320, ранее арендованный российской авиакомпанией — решение о его дальнейшей судьбе должен принять владелец.



В немецком Минтрансе заявили, что поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место.

В ведомстве добавили, что российские самолеты могут получать только базовое обслуживание — например, для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание запрещено, как и предоставление запчастей.

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