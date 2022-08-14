Не могут использоваться. В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов

14 августа, 08:13
В Германии застряли десять российских самолетов (Фото:WikimediaImages/pixabay.com)

В Германии застряли десять российских самолетов (Фото:WikimediaImages/pixabay.com)

По состоянию на воскресенье, 14 августа на аэродромах Германии остаются десять принадлежащих российским собственникам или контролируемых страной-агрессором самолетов.

Об этом сообщает DW.

Эти самолеты не могут покинуть страну из-за санкций, так как Германия закрыла свое небо для российской авиации еще 27 февраля.

Застряли следующие самолеты:

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  • В Лейпциге — три Ан-124,
  • в Кельне — Bombardier BD-100−1A10 Challenger 300 и Boeing 737,
  • во Франкфурте-Хане — Boeing 747,
  • в Баден-Бадене — Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700−1A10 Global Express XRS,
  • в Мюнхене лайнер Airbus A320, ранее арендованный российской авиакомпанией — решение о его дальнейшей судьбе должен принять владелец.
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В немецком Минтрансе заявили, что поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место.

В ведомстве добавили, что российские самолеты могут получать только базовое обслуживание — например, для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание запрещено, как и предоставление запчастей.

https://www.youtube.com/watch?v=PNmjV8IcCBc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Самолеты Санкции Война России против Украины

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