В Германии проблемы с танками для передового отряда НАТО: из около 40 исправны 20 — СМИ 7 марта, 13:26 Hазгрузка частей танкового батальона 393 с основными боевыми танками Leopard 2 A6 в Тюрингии (Фото:Tobias Nordhausen/Flickr)

Бундесвер не может выполнить свои обязательства перед оперативно-тактическими силами НАТО сверхвысокого уровня готовности (VJTF) или выполняет их со значительными изменениями. Из около 40 танков батальона из Тюрингии исправны всего 20, сообщают Der Spiegel и ZDF.



Как пишет журнал, Вооруженные силы Германии уже несколько лет готовятся к участию в VJTF в этом году, однако из-за новых проблем с танками Leopard 2 войскам приходится снова собирать системы вооружения по всей стране.

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Выяснилось, что один из ключевых танковый батальон 393, предоставляющий часть германских сил для VJTF НАТО, страдает от поломок основных боевых танков Leopard 2 A7, сообщают журналисты.

«В случае чрезвычайной ситуации объединение должно иметь не менее 30 современных боевых машин, доступных в течение нескольких дней для быстрого военного реагирования Альянса на возможные нападения. По крайней мере это то, что Германия пообещала НАТО. Однако, как свидетельствуют цифры, эту цель достичь не удастся», — говорится в материале.

Так, подразделению из Тюрингии придется в экстренном порядке одалживать танки у других, чтобы выполнить обещания. Согласно внутренним данным немецкой армии, из около 40 танков батальона из Тюрингии только 20 исправны. В январе так называемый «чистый статус» был еще ниже — всего 17 боевых танков Leopard 2, пишет ZDF. Также в документе прогнозируют, что в следующем году батальон не сможет предоставить обещанные НАТО 30 танков Leopard 2 до конца 2023-го.

Spiegel пишет, что неспособность Бундесвера продемонстрировать необходимые результаты своей работы «снова подпитывает сомнения в надежности немцев». Во внутреннем документе Вооруженных Сил Германии сказано, что пробел сейчас должно заполнить подразделение из Баварии.

В то же время Бундесвер и производитель KMW отказались комментировать оперативную готовность Leopard 2 A7V для VJTF. Однако в армии заверили, что «независимо от этого могут продолжать выполнять свои задачи в рамках Альянса, в частности в рамках VJTF 2023».



«НАТО, наши союзники, могут полностью полагаться на обязательства, взятые на себя Германией, и это также касается VJTF. Понятно, что мы выполним свои обещания. Мы всегда думали об этом, всегда планировали возможность возникновения проблем», — ответили на запрос ZDF.

