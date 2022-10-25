В Германии водителя с буквой Z на автомобиле оштрафовали на 4 тысячи евро 25 октября, 20:55 Буква Z (Фото:altapress)

Окружной суд Гамбурга оштрафовал 62-летнего мужчину на 4 тысячи евро за то, что он разместил символ Z на заднем стекле своего автомобиля.

Об этом сообщает Spiegel.

Суд признал водителя виновным в попустительстве уголовным преступлениям. Мужчина не возражал, что прикрепил к своему автомобилю белый лист бумаги формата А4 с синей буквой Z.

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«По мнению суда, это означает одобрение войны в Украине, которая является захватнической войной в понимании Международного уголовного кодекса, в дополнение к демонстрации солидарности с Россией», — отметил спикер окружного суда Гамбурга.

В Украине российские оккупанты используют букву Z на своей военной технике. Также встречаются буквы V и O.