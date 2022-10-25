В Германии водителя с буквой Z на автомобиле оштрафовали на 4 тысячи евро
Буква Z (Фото:altapress)
Окружной суд Гамбурга оштрафовал 62-летнего мужчину на 4 тысячи евро за то, что он разместил символ Z на заднем стекле своего автомобиля.
Об этом сообщает Spiegel.
Суд признал водителя виновным в попустительстве уголовным преступлениям. Мужчина не возражал, что прикрепил к своему автомобилю белый лист бумаги формата А4 с синей буквой Z.
«По мнению суда, это означает одобрение войны в Украине, которая является захватнической войной в понимании Международного уголовного кодекса, в дополнение к демонстрации солидарности с Россией», — отметил спикер окружного суда Гамбурга.
В Украине российские оккупанты используют букву Z на своей военной технике. Также встречаются буквы V и O.