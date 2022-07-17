В Германии стартовали учения украинских военных на зенитных установках Gepard — СМИ

17 июля, 18:35
Зенитные самоходные установки Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Зенитные самоходные установки Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

На этой неделе в ФРГ украинские военные начали полевые учения на немецких зенитных самоходных установках Gepard. Они проходят на полигонах федеральной земли Шлезвиг-Гольштайн.

Об этом сообщает Lübecker Nachrichten.

По данным издания, всего там находятся не менее 100 украинских военных. В Шлезвиг-Гольштайне им предстоит ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку.

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Бундесвер и производитель немецких САУ официально не подтверждают сообщения о начале учений, но и не опровергают их.

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«Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах», — сказал член Бундестага Восточного Гольштайна, эксперт по вопросам обороны Инго Гадехенс.

Зенитные самоходные установки Gepard могут уничтожать воздушные цели на высотах до 3 км (летящие со скоростью до 350—400 м/с), а также наземные или надводные цели на дальности до 4500 метров. Они способны стрелять с места и в движении.

В начале июля СМИ сообщили, что Германия нашла боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Ранее в правительстве ФРГ уточняли, что Берлин готов передать Украине 30 Gepard.

Также немецкий производитель вооружения Rheinmetall начал модернизацию трех десятков боевых машин пехоты Marder. Их планируют передать Украине в рамках так называемых круговых поставок.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Военные учения Германия САУ Гепард Война России против Украины

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