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В Германии столетняя женщина стала депутатом местного совета

Сегодня, 16:34
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В Германии столетняя женщина стала депутатом местного совета - фото

REUTERS/Ralph Orlowski

Лизель Гайзе

В городе Кирхгаймболанден, Германия депутатом местного совета избрали столетнюю бывшую учительницу Лизель Хайзе.

Об этом сообщает RP Online.

В дальнейшем она возглавит фракцию Мы за Кибо в местном совете.

Главной целью Хайзе, которая является активной пловчихой, стало открытие городского бассейна, который не работал в Кирхгаймболандене течение восьми лет.

Хайзе — протестантка и в течение десятилетий была активной участницей местной церковной общины.

Несмотря на свой почтенный возраст, она до сих пор имеет хорошее здоровье и регулярно посещает церковную службу.

Накануне муниципальных и европейских выборов Лизель Хайзе подчеркивала, что возраст — не помеха, если необходимо внедрять политические и общественные изменения.

Теги:   Женщины Германия

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