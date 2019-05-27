В Германии столетняя женщина стала депутатом местного совета
В городе Кирхгаймболанден, Германия депутатом местного совета избрали столетнюю бывшую учительницу Лизель Хайзе.
Об этом сообщает RP Online.
В дальнейшем она возглавит фракцию Мы за Кибо в местном совете.
Главной целью Хайзе, которая является активной пловчихой, стало открытие городского бассейна, который не работал в Кирхгаймболандене течение восьми лет.
Хайзе — протестантка и в течение десятилетий была активной участницей местной церковной общины.
Несмотря на свой почтенный возраст, она до сих пор имеет хорошее здоровье и регулярно посещает церковную службу.
Накануне муниципальных и европейских выборов Лизель Хайзе подчеркивала, что возраст — не помеха, если необходимо внедрять политические и общественные изменения.