В Германии сталевары начали забастовку: они требуют повышения зарплат Сегодня, 19:41 325 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Сталевары требуют повышения зарплаты и отпускной помощи ЕРА

На северо-западе Германии сотни работников сталелитейной промышленности начали серию забастовок с требованием повышения зарплат.

Об этом сообщает DW.

На предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 сотрудников. В пресс-службе профсоюза IG Metall сообщили, что во вторник, 5 февраля ожидаются дальнейшие забастовки на других заводах предприятия.

По словам регионального руководителя профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнута Гислера, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля 2019 года, пройдет еще много забастовок, в которых примут участие около тысячи человек.

Во вторник, 5 февраля, ожидается проведение протестной демонстрации на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинг рабочих перед входными воротами завода Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге.

В последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Профсоюз IG Metall требует повысить работникам сталелитейной промышленности на северо-западе Германии зарплату на 6%, а также одобрить выплату дополнительной отпускной помощи в размере 1800 евро.