«Поворотный момент». Словом года в Германии стало выражение Шольца о войне России против Украины 9 декабря, 18:56 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало Zeitenwende (поворотный момент) словом года в немецком языке. Его канцлер Германии Олаф Шольц использовал в контексте войны России против Украины.

На сайте общества говорится, что это слово не стало новым и означает начало христианской эры.

«Это слово, которое не является новым и означает начало христианской эры, но в более общем смысле также и любой переход к новой эре, активно использовалось во втором значении канцлером Шольцом. Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало «поворотным моментом в истории нашего континента». В этом же контексте Федеральный президент Штайнмайер говорил об «эпохальном переломе», — говорится в пояснении общества.

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Второе место по версии жюри заняла фраза Krieg um Frieden — «война за мир».

«Также российско-украинской войны касается, казалось бы, абсурдное выражение „война за мир“. Для московской пропаганды это — специальная военная операция, для многих, особенно в НАТО, — просто захватническая война. Даже в политических партиях с пацифистскими традициями распространялась мысль о необходимости предоставления Украине вооруженной поддержки для защиты ее государственной целостности, а впоследствии и достижения длительного мира в Восточной Европе», — объясняет общество.

5 декабря Шольц заявил, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности.