В Германии решили реформировать разведку из-за российских шпионов 30 августа, 23:57 Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Федеральную разведывательную службу Германии планируют реформировать. Правительство страны хочет проверить вещи и смартфоны силовиков.

Об этом говорится в предложении правительства Германии, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что правительство Германии решилось изменить закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы страны.

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Это является ответом на деятельность российских шпионов. Однако реформу должен одобрить парламент Германии.

Для противодействия шпионажу в рядах разведки планируется проводить точечные проверки. Осматривать могут автомобили и сумки сотрудников, также речь идет и о проверках личных смартфонов.

В проекте закона говорится, что проведение подобных проверок должно выявлять возможную шпионскую деятельность вражеских спецслужб на ранней стадии.