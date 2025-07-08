После кратковременного роста популярности на фоне активной внешней политики, рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца снова начал падать.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса института Forsa, проведенного по заказу RTL/n-tv.

Согласно опросу, лишь 38% немцев довольны деятельностью нового федерального правительства, тогда как 58% выражают недовольство. Вместе с этим растет и критика самого канцлера.

Рейтинг Мерца, который после вступления в должность достигал 42%, за последнюю неделю упал до 35%, что стало самым низким показателем с начала опросов в конце мая. Негативно оценивают его деятельность уже 59% респондентов — на восемь процентных пунктов больше, чем неделю назад.

По данным n-tv, падение рейтинга связано с убеждением граждан, что правительство игнорирует ключевые проблемы страны. Так считают 65% опрошенных. Такая же доля респондентов критикует отказ правительства снизить налог на электроэнергию — вопрос, который в последнее время стал предметом горячих политических дискуссий в ФРГ.

В то же время в июне уровень поддержки Мерца составлял 43%.

23 февраля на досрочных парламентских выборах в Бундестаг победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

25 февраля парламентская фракция ХДС/ХСС почти единогласно переизбрала Фридриха Мерца своим председателем.

9 апреля консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ объявили о формировании правящей коалиции.

5 мая консервативный ХДС/ХСС и лидеры Социал-демократической партии Германии официально подписали коалиционное соглашение.

6 мая Бундестаг со второй попытки одобрил кандидатуру главы блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера Германии.

За Мерца проголосовали 325 депутатов из необходимых 316. При этом 289 депутатов проголосовали против, один воздержался, три голоса признаны недействительными.