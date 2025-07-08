Рейтинг Мерца в Германии упал до самого низкого уровня — опрос
Канцлера Германии Фридриха Мерца (Фото: REUTERS/Remo Casilli)
После кратковременного роста популярности на фоне активной внешней политики, рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца снова начал падать.
Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса института Forsa, проведенного по заказу RTL/n-tv.
Согласно опросу, лишь 38% немцев довольны деятельностью нового федерального правительства, тогда как 58% выражают недовольство. Вместе с этим растет и критика самого канцлера.
Рейтинг Мерца, который после вступления в должность достигал 42%, за последнюю неделю упал до 35%, что стало самым низким показателем с начала опросов в конце мая. Негативно оценивают его деятельность уже 59% респондентов — на восемь процентных пунктов больше, чем неделю назад.
По данным n-tv, падение рейтинга связано с убеждением граждан, что правительство игнорирует ключевые проблемы страны. Так считают 65% опрошенных. Такая же доля респондентов критикует отказ правительства снизить налог на электроэнергию — вопрос, который в последнее время стал предметом горячих политических дискуссий в ФРГ.
В то же время в июне уровень поддержки Мерца составлял 43%.
23 февраля на досрочных парламентских выборах в Бундестаг победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
25 февраля парламентская фракция ХДС/ХСС почти единогласно переизбрала Фридриха Мерца своим председателем.
9 апреля консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ объявили о формировании правящей коалиции.
5 мая консервативный ХДС/ХСС и лидеры Социал-демократической партии Германии официально подписали коалиционное соглашение.
6 мая Бундестаг со второй попытки одобрил кандидатуру главы блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера Германии.
За Мерца проголосовали 325 депутатов из необходимых 316. При этом 289 депутатов проголосовали против, один воздержался, три голоса признаны недействительными.