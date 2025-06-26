В Германии полиция застрелила мужчину после нападения с ножом

26 июня, 13:23
В Германии произошла стрельба, погиб мужчина (Фото: D Mak/www.flickr.com)

В Германии произошла стрельба, погиб мужчина (Фото: D Mak/www.flickr.com)

В городе Ванген на юге Германии полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что один сотрудник полиции получил тяжелые ранения.

Это произошло на центральной улице города. Сейчас место происшествия оцеплено, однако, по словам представителя полиции, угрозы для местных жителей нет. Известно, что погибший — искатель убежища из Афганистана.

По данным полиции, стрельба началась в момент, когда сотрудники пытались задержать мужчину по судебному постановлению.

Детали инцидента пока не разглашаются.

