В Германии произошел пожар в жилом доме, погибли пять человек Сегодня, 20:00 42 Цей матеріал також доступний українською 12019//pixabay.com Среди погибших есть граждане Польши 12019//pixabay.com

В северной части Германии в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли пять человек, сообщает Südwestrundfunk.

Огонь возник ночью в мансардном помещении дома в городке Ламбрехт.

Среди погибших трое мужчин и две женщины. Их тела нашли в спальне съемной квартиры.

Личности двух погибших уже установили - это двое граждан Польши.

Предположительно, в доме не было датчика дыма, хотя система предупреждения обязательна в Германии.

Жители трех других квартир в доме смогли спастись. Среди причин пожара рассматривается технический дефект или поджог из-за халатности.

Погибших могло быть больше, если бы не водитель авто, который проезжая мимо, не заметил огонь и не вызвал пожарных.