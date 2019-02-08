В Германии произошел пожар в жилом доме, погибли пять человек
В северной части Германии в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли пять человек, сообщает Südwestrundfunk.
Огонь возник ночью в мансардном помещении дома в городке Ламбрехт.
Среди погибших трое мужчин и две женщины. Их тела нашли в спальне съемной квартиры.
Личности двух погибших уже установили - это двое граждан Польши.
Предположительно, в доме не было датчика дыма, хотя система предупреждения обязательна в Германии.
Жители трех других квартир в доме смогли спастись. Среди причин пожара рассматривается технический дефект или поджог из-за халатности.
Погибших могло быть больше, если бы не водитель авто, который проезжая мимо, не заметил огонь и не вызвал пожарных.