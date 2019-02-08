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В Германии произошел пожар в жилом доме, погибли пять человек

Сегодня, 20:00
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12019//pixabay.com

Среди погибших есть граждане Польши

В северной части Германии в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли пять человек, сообщает Südwestrundfunk.

Огонь возник ночью в мансардном помещении дома в городке Ламбрехт. 

Среди погибших трое мужчин и две женщины. Их тела нашли в спальне съемной квартиры.

Личности двух погибших уже установили - это двое граждан Польши.

Предположительно, в доме не было датчика дыма, хотя система предупреждения обязательна в Германии.

Жители трех других квартир в доме смогли спастись. Среди причин пожара рассматривается технический дефект или поджог из-за халатности.

Погибших могло быть больше, если бы не водитель авто, который проезжая мимо, не заметил огонь и не вызвал пожарных.

Теги:   Пожар Германия

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